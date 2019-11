Ratingen : Müll sammeln auch im neuen Jahr

Der Verein Ratingen.nachhaltig war bereits im Sommer am Grünen See aktiv. Foto: Blazy, Achim (abz)

CleanUp Ratingen stellt eine Neujahrstüte zur Verfügung, in der die Ratinger die Überreste des Silvester-Feuerweks sammeln können.

Für ein sauberes Ratingen setzt sich seit dem Sommer die Initiative CleanUp Ratingen des Vereins Ratingen.nachhaltig ein. Unterstützt von zahlreichen freiwilligen Helfern wurden fünf Müllsammelaktionen auf verschiedenen öffentlichen Flächen in Ratingen durchgeführt. Die Aktion ging nach dem Müllsammel-Termin mit den Ice Aliens in Ratingen West vorerst in eine Winterpause.

Damit das Thema Müllbeseitigung auch über die Wintermonate nicht in Vergessenheit gerät, stellen die Initiatorinnen zum Jahreswechsel ein weiteres Projekt von CleanUp Ratingen vor: „Die Neujahrtüte“. Nach dem Feuerwerk an Silvester bleiben bekanntlich zahlreiche unliebsame Reste zurück. Aufgeweichte Pappen, Plastikkäppchen und Holzstiele von Raketen sowie weiterer Müll bestimmen ab Neujahr oft für einige Wochen das Stadtbild.

Adressen In folgenden Geschäften und Einrichtungen in der Ratinger Innenstadt ist die Neujahrstüte zu bekommen: Café & Konditorei Bös, Düsseldorfer Straße 26, Brothimmel und Kaffeesünde, Bechemer Straße 15, Kaffeerösterei Rosendahl, Wallstraße 28, Buchcafé Peter und Paula, Grütstraße 3, Altstadt-Buchhandlung, Lintorfer Straße 15, Jim & Joe Bistro, Mülheimer Straße 3a, Local unverpackt, Lintorfer Straße 27 bis 29, Die Gabel im Haus Messer, Lintorfer Straße 14, Lotsenpunkt, Turmstraße 9, und beim SKF Ratingen, Düsseldorfer Straße 40.

Die Neujahrstüte, bestehend aus einem blauen, handelsüblichen Müllsack und einer gestalteten Banderole aus klimaneutral bedrucktem Recyclingpapier, wird ab dem ersten Dezember in zahlreichen Ratinger Geschäften ausliegen und kann hier kostenlos mitgenommen werden, um so die Aktion zu unterstützen und Ratingen zu einer sauberen Stadt zu machen. Die Auflage: 500 Stück.

Das Projekt Neujahrstüte wird am Sonntag, 1. Dezember, im Rahmen des Ratinger Adventsleuchtens im Local Unverpackt Laden an der Lintorfer Straße vorgestellt. Dort liegen die zu einem Päckchen gefalteten Müllsäcke ebenfalls aus. Und so einfach geht’s: Nach Silvester die Knallerüberreste in die Tüte packen und dann in der heimischen Mülltonne entsorgen. „Eine Sammelstelle gibt es leider nicht“, sagt Andrea Hagen von CleanUp. Die Stadt nämlich befürchte, dass sonst der ein oder andere Bürger auf die Idee kommen könnte, die Tüte noch mit anderem Müll zu befüllen.