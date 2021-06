Mehrere NRW-Städte betroffen : E.coli-Bakterien im Trinkwasser entdeckt – Wasserwerk setzt Chlor ein

Ein Glas wird mit Leitungswasser gefüllt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Update Ratingen/Mülheim In einem Wasserwerk in Mülheim hat die Feuerwehr am Samstagabend eine Verunreinigung des Trinkwassers mit E.coli-Bakterien festgestellt. Auch wenn es am Sonntagmittag Entwarnung gab: Betroffen sind wohl eine halbe Million Bürger. Ein Überblick.

Von Britta Schunck und Viktor Marinov

Am Samstagabend hat die Feuerwehr in Mülheim Proben am Wasserwerk genommen – eigentlich Routine. Doch nach dem Test schlugen die Feuerwehrleute Alarm: Im Trinkwasser hatten sie Bakterien entdeckt. Das Wasserwerk in Mülheim versorgt Mülheim, Oberhausen, Bottrop und Teile von Ratingen. Eine halbe Stunde nach der Meldung der Feuerwehr gab die Stadt Mülheim bekannt, dass es sich bei den Bakterien im Wasser um die sogenannten Escherichia coli-Bakterien (E.coli) handelt. „Es besteht akute Gefahr“, hieß es in einer amtlichen Warnung der Stadt, die sie auch auf Facebook veröffentlichte.

Anwohner aus Ratingen, Mülheim, Oberhausen und Bottrop sollten das Wasser bis Sonntagmittag, 12 Uhr, abkochen, teilte die Feuerwehr Ratingen zunächst mit. In Ratingen seien die Stadtteile Hösel, Eggerscheid, Breitscheid und Lintorf betroffen. Der Betreiber des Wasserwerks ist die Rheinisch-Westfällische Wasserwerkgesellschaft (RWW). „Nach Abstimmung mit den Gesundheitsämtern werden wir vorübergehend chloren“, hieß es vom Unternehmen. Das hatten die Gesundheitsämter der betroffenen Städte zur zusätzlichen Desinfizierung des Wassers angeordnet. Dadurch könne das Trinkwasser vorübergehend verändert schmecken oder riechen, hieß es vom RWW. Bereits am Sonntagmittag gab die Stadt Mülheim Entwarnung: Das Wasser könne nun getrunken werden. „Das Chlor hat sich im gesamten Trinkwassernetz ausgebreitet“, so ein Sprecher der Stadt. Das Abkochgebot werde aufgehoben.

Wie es zu der Verunreinigung kam, ist noch unklar. E.coli-Bakterien kommen im menschlichen Darm vor und sind per se nicht schädlich für den Menschen. Gelangen E.coli-Bakterien über das Trinkwasser in den Körper, verursachen sie oft keine Symptome und werden problemlos wieder ausgeschieden. Manchmal können sie jedoch Durchfall und andere Magen-Darm-Beschwerden verursachen, vor allem, wenn das Wasser stark verunreinigt ist.

Die Stadt Mülheim hatte empfohlen, das Wasser drei Minuten lang sprudelnd zu kochen. „Anschließend kann es völlig unbedenklich zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden“, hieß es. Zur Körperflege könne das Wasser auch ohne Abkochen genutzt werden.

Während die E.coli-Bakterien für die meisten Menschen keine Gefahr darstellen, ist besondere Vorsicht bei Säuglingen, älteren oder immungeschwächten Menschen geboten. Gefährlich wird es auch, wenn die Bakterien beispielsweise über eine offene Wunde in die Blutbahn gelangen. Hier können sie lebensgefährliche Infektionen auslösen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen. Ist eine Verunreinigung des Wassers bekannt, sollte damit also keinesfalls eine Wunde gereinigt werden. Auch Menschen, die unter dem diabetischen Fußsyndrom leiden, müssen in diesem Fall besonders vorsichtig sein.

Wie viele Haushalte betroffen waren, ist derzeit noch nicht klar. Der Sprecher der Stadt Mülheim sagte jedoch, es sei das komplette Trinkwassernetz von Mülheim, Oberhausen und Bottrop betroffen – dort leben insgesamt rund 500.000 Menschen.