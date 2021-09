Naturschutz in Kreis Mettmann : Illegaler Parcours: Mountainbiker setzen der Umwelt zu

Wülfrath/Erkrath/Mettmann Neben illegalem Biken abseits der Wege wird der Aufbau kompletter Mountainbike-Pfade zum Problem für die Natur im Mettmanner Kreisgebiet. Die Firma Lhoist in Wülfrath hat jetzt eine solche Anlage entfernen lassen.

Bei Pflegearbeiten im Bereich des „Scheidter Höhenweges“ sind Mitarbeiter der Firma Lhoist auf die illegal angelegte Mountainbike-Strecke gestoßen. Die – unangenehme – Überraschung war groß: Unbekannte haben in einem der Waldabschnitte zum Teil massiv in die Natur eingegriffen und komplette Anlagen wie Rampen, Brücken und verstärkte Fahrwege angelegt, die sich in einem ganzen Netz von Einzeltrassen über den Waldboden erstrecken, wie das Unternehmen informiert.

Zwar begrüßt es der Kalkproduzent, dass der von ihm angelegte Wanderweg entlang des Rohdenhauser Bruchs von den Bürgern genutzt wird, und dies offenbar gerne, doch müsse dies unter Beachtung des Naturschutzes geschehen. Dem wilden Mountainbiken soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. „Diese illegale Anlage ist ein erheblicher Eingriff in bestehende Biotope und in das Landschaftsschutzgebiet“, sagt Carlos Ripoll, Leiter von Lhoist in Wülfrath.

In den vergangenen Monaten sind in vielen Wäldern wilde Mountainbike-Strecken entstanden, sagt Sven Glück vom Regionalforstamt Bergisches Land. Dabei entstünden häufig Schäden an der Baumsubstanz und der Waldboden werde durch Befahren und Anlage von Rampen geschädigt. Erst Mitte des Jahres hatte ein Waldbesitzer am Gödinghover Weg in Erkrath sowie in Unterbach und in Gerresheim solche Anlagen entdeckt und dem Forstamt gemeldet.