Ratingen : Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ratingen (RP) Am Mittwoch kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer, der schwere Verletzungen davon trug. Was war passiert? Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem schwarzen BMW X1 die Essener Straße in Richtung B227.

Als vor ihm ein Traktor mit geringer Geschwindigkeit fuhr, überholte er diesen und missachtete dabei das Überholverbot. Augenscheinlich setzte im selben Moment auch ein 64 Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Harley Davidson-Motorrad zum Überholvorgang an, der sich hinter dem Traktor und dem Autofahrer befand. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW-Fahrer und dem Motorradfahrer. Der 64-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.