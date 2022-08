Nichts tut sich : Baustelle auf Gehweg drei Monate lang verwaist

Ratingen An der Mülheimer Straße/ Cromforder Allee wurde vor Wochen der Gehsteig aufgerissen. Dann tat sich nichts mehr. Die Anwohner ärgern sich.

() Die Ratingerin Christine Kniesa kann es kaum glauben. Seit Monaten beobachtet sie auf dem Gehweg an der Mülheimer Straße/ Cromforder Allee eine Baustelle, an der sich nichts regt. „Diese Baustelle besteht seit rund drei Monaten und nichts tut sich. Es arbeitet dort keiner und das seit dem Errichten der Baustelle.“, so die Ratingerin. „Wir als Anwohner fragen uns, wie lange wir noch darauf schauen müssen und was noch so alles passiert. Ein Auto wurde schon mit einer Gehwegplatte von dieser Baustelle stark beschädigt.“