Möschesonntag in Lintorf : Lintorfer Schützen und DRK richten Fest zum Möschesonntag aus

Möschesonntag in Lintorf

Ratingen Nach gefühlt unendlicher Coronapause dürfen die Lintorfer Schützen endlich wieder zum Möschesonntag einladen. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz haben sie ein umfangreiches Programm für Familien aufgelegt.

() Die Schützenbruderschaft Lintorf und das Deutsche Rote Kreuz arbeiten schon seit langem zusammen. Was lag da näher, als auch ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen. Am 14. August laden sie alle Bürger zu einem Familientag auf den Schützenplatz in Ratingen-Lintorf ein. Die Schützen wollen ihren Verein vorstellen und zeigen, dass Brauchtum nicht nur „Saufen und Rumtata“ bedeutet, sondern vor allem Liebe zur Heimat, ohne andere dabei auszugrenzen und lebendige Gemeinschaft beinhaltet.