Corona-Lockerungen : Möbelrücken für den Unterrichtsstart

Schulleiterin Britta Brockmann (l.) und Lehrerin Jasmin Al Amawi stellen die Tische in den Klassenräumen wieder auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ab Montag öffnen sich, wie in anderen Stadtteilen auch, die Türen der Lintorfer Heinrich-Schmitz-Grundschule für einen regulären Unterrichtsbetrieb. Die Kinder werden wieder im Klassenverband unterrichtet.

„Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, heißt es unter anderem in einer Erklärung von Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Alle Kinder im Grundschulalter sollen nunmehr bis zu den Sommerferien wieder normal täglich im gesamten Klassenverband unterrichtet werden.

Präsenzunterricht war seit Mitte Mai zwar auch an der Lintorfer Heinrich-Schmitz-Schule wieder möglich, allerdings zunächst einmal nur für jeweils einen Jahrgang pro Tag. Die Kinder wurden in Lerngruppen auf mehrere Räume aufgeteilt, überall gab es Markierungen und Hinweise, die dabei halfen, den richtigen Abstand einzuhalten, und es galten natürlich verschärfte Hygieneregeln. Versetzte Zeiten beim Unterrichtsbeginn und -ende sowie zur Pause verhinderten, dass sich zu viele Schüler unnötig vermischten. „Die Kinder hatten sich sehr auf die Schule gefreut, waren jedoch erst noch etwas zurückhaltend und abwartend. Mit der Zeit kam eine neue Routine auf und die Kinder haben sich toll an die vereinbarten Regeln gehalten“, lobte Schulleiterin Britta Brockmann ihre Schülerinnen und Schüler.