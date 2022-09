Heimwerken in Heiligenhaus : Möbel selbst restaurieren? Workshops für Anfänger helfen

Heiligenhaus Esther Ollick, bekannt aus dem TV-Format „Bares für Rares“, bietet im Oktober zwei Do-it-yourself-Workshops an: „Möbelaufarbeitung“ und „Stuhlsitze polstern und beziehen“.

Besondere Heiligenhauser Idee: Die Kurse finden statt in einem Zirkuszelt. Auf der Wiese an der Hülsbecker Straße (neben der Karl-Heinz Klein-Halle) ist es Anfang Oktober aufgeschlagen und verwandelt sich an den beiden Nachmittagen in eine Werkstatt. „Ein perfekter Rahmen, um sich kreativ auszutoben“, sagt Organisatorin Kathrin Neuhaus (Kulturbüro).

Workshop Nr. 1: „Möbelaufbereitung“. In diesem Kurs gibt es eine kurze Einführung in die Oberflächenaufarbeitung, damit die Teilnehmer:innen mit den entsprechenden Materialien, Materialkombinationen und Techniken ein eigenes Werkstück bearbeiten und mit nach Hause nehmen können. Alle Teilnehmer bekommen in dem Kurs eine kleine Schatulle ausgehändigt, die in dem Workshop mit den vorhandenen Materialien und dem angeeigneten Wissen nach eigenem Geschmack gestaltet wird. Mitmachen am Freitag, 7. Oktober, ab 16 Uhr, kostet 69 Euro (inklusive 30 Euro Materialkosten). Karten gibt es, wie auch für den zweiten Workshop, bei neandertalticket.de und im Kulturbüro.