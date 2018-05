Heiligenhaus: Modellbauer taufen Schiffe mit Sekt

Heiligenhaus Wasser von oben und von unten: Beim Anschwimmen im Heljensbad gab es widrige Bedingungen.

Bei deren traditionellem Anschwimmen im Heljensbad kam dabei auch viel Wasser von oben, Regen und grauer Himmel sorgten für wenig heimelige Stimmung bei den Freizeitkapitänen. "Das Wetter ist für viele unserer Modelle nicht gesund, außer für manche wie die U-Boote", bedauerte Vereinssprecher Peter Janutta. Die Truppe des Vereins aber ist eisern, und ein paar hartgesottene Besucher bahnten sich mit Regenschirm und Kapuze trotzdem den Weg an die Selbecker Straße. Raue See eben für die Schiffsmodelle, die sich trotzdem auf die offene See wagten. Ab jetzt geht es für die Modellbauer wieder regelmäßig an ihr Heimatgewässer, den namensgebenden Abtskücher Stauteich.

Termin: Zur Vereinsmeile des Stadtfestes am Sonntag, 3. Juni, werden die Mitglieder der Modellbaugemeinschaft einen Truck-Parcours am Kirchplatz aufbauen, bei dem sich auch Nachwuchs-Fahrer versuchen dürfen. Das wird bestimmt sehr interessant.

Seit der im vergangenen Jahr ausgebaggert worden ist, mache das Fahren hier wieder Spaß. "Wir haben da jetzt fast Alpenseequalität", so Janutta. Lange wird die Freude darüber aber wohl nicht andauern, denn für dieses Jahr ist die Sanierungsmaßnahme des "Hochwasserrückhaltebeckens" geplant. "Wir als Modellbauer sind fest in die Planungen involviert und haben regelmäßige Termine mit den Verantwortlichen. So wird es nach der Maßnahme für uns einen Bereich und eine Steganlage geben", sagt der Vereinssprecher. Er findet es wichtig, dass damit auch Rücksicht auf das kulturelle Vereinsleben genommen werde. Bis die Maßnahme beginnt, heißt es für die Modellbauer nun jeden Sonntag ab zehn Uhr: "Schiff Ahoi!". Die Vereinsräume finden sich nun im Bürgerzentrum Obere Flandersbach, die "Vereinswerft" hat hier nun ein Zuhause gefunden, nachdem sie die Ludgerusstraße zu Gunsten der Vergrößerung des Kindergartens Steppkeshaus verlassen musste. Hier am Fliederbusch 1 wird nun regelmäßig gewerkelt, und jeden Freitag, ab 18 Uhr, können Tüftler jeden Alters hier vorbeischauen. Acht Jugendliche gehören derzeit zum Verein. Weiteren Nachwuchs bei den Jungtüftlern zu gewinnen, das sei schwierig. Es sei für die Modellbauer schwer, junge Menschen mit handwerklichem und technischem Interesse für das Hobby zu begeistern. Umso wichtiger seien für den 36 Mitglieder starken Verein Aktionen wie die auf dem Stadtfest oder auch das An- und Abschwimmen im Heljensbad, bei dem Besucher reinschnuppern können.