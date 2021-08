In Ratingen West und Hösel : Mobile Impftermine am Wochenende

Am Samstag und Sonntag wird in Ratingen geimpft. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Ratingen (RP) An diesem Wochenende finden mehrere Impfaktionen in den Städten des Kreises Mettmann statt. Auch die 12- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen können sich dort impfen lassen. Hierfür ist kein Termin erforderlich.

Das Impfzentrum des Kreises Mettmann lädt für Samstag, 28. August, zur Zweitimpfung in der Ayasofya Moschee DITIB – Türkisch Islamische Gemeinde zu Ratingen (Am Westbahnhof 15) ein. Auch Impfwillig, die nicht die Erstimpfung am 31. Juli in der Moschee erhalten haben, sind von 10 bis 16 Uhr willkommen. Die Zweitimpfung kann dann im Impfzentrum oder bei einem Hausarzt erfolgen. Impfstoff (Biontech und Johnson & Johnson) steht in ausreichender Menge zur Verfügung.