Termine in Ratingen : Mobile Impfangebote werden fortgesetzt

Die nächste Impfaktion in Ratingen ist am Samstag am Tafel-Standort. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ratingen Das Impfmobil des Kreises Mettmann ist bis mindestens Mitte November im Einsatz. Gleich vier Termine werden am Tafel-Standort angeboten. Und auch der TuS Lintorf hat zwei Tage fürs Impfen reserviert.

Auch die Stadt Ratingen hat das Impfmobil angefordert. Am Donnerstag stand es an der Kita Meygenerbusch an der gleichnamigen Straße. Die Station wird es am 11. November von 9 bis 16 Uhr erneut anfahren. Gleich vier Mal wird das Impfmobil den Tafel-Standort am Stadionring anfahren, erstmals am Samstag, 16. Oktober, von 14 bis 18 Uhr. Die weiteren Termine sind am 20. Oktober, am 13. November und am 17. November ebenfalls von 14 bis 18 Uhr.