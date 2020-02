Ratingen : „Mobbing gehört leider zum Alltag dazu“

Mobbing bedeutet auch, dass Schüler ausgegrenzt und isoliert werden. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Ratingen Der drastische Fall an einem Düsseldorfer Gymnasium lässt aufhorchen. Wie sieht es an Ratinger Schulen aus?

Der Aufschrei war groß, nachdem bekannt geworden war, dass an einem Düsseldorfer Gymnasium Schüler in sozialen Medien ihre Lehrer öffentlich beleidigt und diffamiert haben. Von gezieltem Cyber-Mobbing, also Diskriminierung im Internet, und Rufschädigung war die Rede. Die Schulleitung griff durch und strich mitunter Klassenfahrten der betroffenen Klasse (die RP berichtete).

„Es wäre mehr als sträflich, Mobbing als Schule zu ignorieren“, sagt Uwe Florin, Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. An seiner Schule in Ratingen West ist ihm noch kein Fall von (Cyber)-Mobbing gegen Lehrkräfte zu Ohren gekommen.

Info Wechselbad der Gefühle Definition: „Mobbing im Rechtssinne stellt ein systematisches Diskriminieren und Herabwürdigen einer Person dar, was zur Folge hat, dass diese Person in ihrem verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsrecht verletzt wird“, heißt es juristisch. Wichtiges Indiz sei dabei, dass die Mobbinghandlungen planmäßig und systematisch erfolgten und hinter dem Vorgehen ein System stecken müsse. Betroffene gingen oft durch ein Wechselbad der Gefühle.

Er will aber nicht ausschließen, dass es das gibt – insbesondere unter seinen Schülern. Denn: „Mobbing gehört leider zum Alltag dazu“, sagt Florin und verurteilt zugleich das Vorgehen der Düsseldorfer Schüler als „strafbare Handlung“. Diese gelte es, als Schule klar zu sanktionieren, „was ja auch zurecht geschehen ist“.

Florin sieht massive Grenzüberschreitungen in den Mobbingfällen, die auch mit fehlendem Kontrollverlust und einem zunehmenden Mangel an Respekt in der Gesellschaft zu tun haben.

Auch am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Ratingen Mitte ist bislang kein Fall von Internet-Mobbing gegen Lehrer bekannt. „Das ist bei uns noch nicht vorgekommen, eher aber unter unseren Schülern “, sagt die seit Oktober vergangenen Jahres im Amt befindliche Schulleiterin Andrea El Sherif gegenüber der RP.

Sie zeigt sich darüber entsetzt, dass wohl immer öfter „grundsätzliche Regeln im Internet missachtet“ würden. Ob sie denn gegebenenfalls auch eine Klassenfahrt absagen würde, wenn sich Cyber-Mobbingfälle gegen ihre Kollegen zutragen würden? „Das muss von Fall zu Fall entschieden werden.“ Zentral sei es, Mobbingvorwürfe und -fälle aufzuarbeiten und schulische Konsequenzen zu ziehen. Am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium setzt man da primär auf Erziehungsarbeit, heißt es. „Wir haben Medienscouts ausgebildet, die ihre Mitschüler über den sachgemäßen Umgang mit den digitalen Medien aufklären.“

Daneben setzen El Sherif und ihr Team auf Projektarbeit, eine Schulsozialarbeiterin und außerschulische Kooperationen, um „Schülern das richtige Verhalten im Netz näherzubringen“.

Immer wieder sei Medienkompetenz auch Inhalt des normalen Unterrichts. Sogar eine Selbstverpflichtungserklärung der Schüler zum Umgang im Netz will man auf den Weg bringen. „In zwei Wochen werden wir das intensiv auf unserer Schulkonferenz thematisieren“, erklärt El Sherif.

Das Thema Cyber-Mobbing gegen Lehrer ruft natürlich auch die Lehrergewerkschaft GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) auf den Plan. Ihr stellvertretender NRW-Landesvorsitzender, Sebastian Krebs, verurteilt die jüngsten Vorfälle in Düsseldorf und formuliert zugleich klare Forderungen ans Schulministerium.

„Da die Cyber-Mobbingfälle an Schulen immer häufiger werden, besteht offensichtlich noch ein großer Bedarf an Medienpädagogik für Schüler, um den richtigen Umgang mit sozialen Medien zu erlernen.“ Deshalb fordert Krebs, dass Medienpädagogik verpflichtend in den Lehrplänen verankert wird.

„Der Landesregierung ist aber anscheinend das Fach Wirtschaft in der Sekundarstufe eins noch immer wichtiger“, kritisiert Krebs. Zwar lobt der Gewerkschafter, dass das Schulministerium das Problem Gewalt gegen Lehrer (dazu gehört laut Krebs auch Cyber-Mobbing) erkannt und eine Arbeitsgruppe dazu gebildet habe. Dennoch müsse „jetzt viel mehr passieren, als nur Arbeitsgruppen zu bilden“, um den Lehrern wirklich den Rücken zu stärken. Man müsse auch an die psychischen Folgen denken, die etwa durch dauerhaftes Mobbing entstehen können. Wird jemand konsequent gemobbt, kann das zu Schlafstörungen, Arbeitsunfähigkeiten, Angststörungen, Burnout, Depressionen oder gar zu einem möglichen Suizid führen. Das Thema Mobbing ist häufig äußerst emotional, und die Betroffenen sind schwer angegriffen. „Der Betriebsrat oder die Personalvertretung können ein hilfreicher erster Ansprechpartner sein“, raten Mobbing-Experten. Zudem sei es möglich, externe Hilfe wie Konfliktlöser, Mediatoren oder das Mobbing-Beratungstelefon hinzuzuziehen sowie soziale oder emotionale Unterstützung von Menschen zu bekommen, die in einer ähnlichen Situation seien. Im schulischen Kontext ist es jedem betroffenen Lehrer oder Schüler dazu freilich selbst überlassen, Anzeige wegen Beleidigung oder etwa Rufschädigung zu erstatten.

Der Ratinger Schuldezernent Rolf Steuwe kennt das Thema Mobbing und weiß, dass es kein Kavaliersdelikt ist. „Das Zusammenleben in unserer Gesellschaft, in Betrieben und Verwaltungen bis hin zu den Schulgemeinden lebt von intakten menschlichen Beziehungen. Gerade die pädagogische Arbeit in den Schulen kann nur erfolgreich sein in einem Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts. Jeder Fall von Mobbing ist daher konsequent nachzugehen“, sagt Steuwe. Ihn bedrücke sehr, „wenn aufgrund der aktuell bekannt gewordenen Fälle das Schulleben insgesamt und im Besonderen die Bildungs- und Erziehungsarbeit in einer Klasse beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht werden“.