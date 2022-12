Versorgung in Tiefenbroich Neuer Markt eröffnet in Tiefenbroich

Schilder mit der Aufschrift „Alles muss raus“ begrüßen die Kunden gleich zu Dutzenden im Ratio-Markt an der Daniel-Goldbach-Straße. Viele Regale sind verschwunden, die noch vorhandenen gähnend leer. Suchend irren die Kunden über die Fläche, nicht selten mit dem Mobiltelefon am Ohr. „Das gibt es nicht mehr“ ist wohl der Satz, der derzeit am häufigsten fällt. Den Kassiererinnen sind die schlaflosen Nächte anzusehen. Es ist kaum zu übersehen: Für den Ratio-Markt in Tiefenbroich hat die letzte Stunde geschlagen. Am 31. Dezember ist Schluss.