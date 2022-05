Moderne Landwirtschaft : Diskussion über Tierwohl und Landwirtschaft

Die EU fördert den Bau von Tierwohlställen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Homberg Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU (MIT) lädt in Kooperation mit der CDU Ratingen-Homberg zum „UP:DATE in der Landwirtschaft“ ein. Am Dienstag, 10. Mai, geht es ab 18 Uhr auf Gut Groß Ilbeck um die Themen Nahrungsmittelsicherheit und Tierwohl.

() Landwirt und Bauherr Lars Weidtmann führt durch den neu gebauten Tierwohlstall auf Gut Groß Ilbeck. Der Bau des Tierwohlstalls wurde mit Mitteln der Europäischen Union gefördert. „Wir freuen uns, dass unsere Initiative zur Unterstützung des Projektes erfolgreich war und wir jetzt das Ergebnis der Förderung der Öffentlichkeit präsentieren können. Denn mit diesem Programm stellt die Europäische Union die Weichen, um eine nachhaltige und tiergerechte Fleischproduktion sicherzustellen“, erklärt Mechthild A. Stock, Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Ratingen Homberg-Meiersberg-Schwarzbach.

Ein weiteres Thema, das in diesen Tagen existenzielle Bedeutung gewonnen hat, ist die Nahrungsmittelsicherheit. Dazu zählen die nachhaltige, ökologische Nahrungsmittelproduktion sowie ausreichende Produktionsmengen. Denn aufgrund des Ukraine-Krieges sind Lieferketten beispielsweise für Weizen instabil geworden.

Jungbauer Jan Elsiepen wird in seinem Impulsvortrag das wichtige Thema „Nachhaltige Nahrungsmittelsicherheit in der aktuellen landwirtschaftlichen Situation“ beleuchten. Der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes NRW, Josef Hovenjürgen, wird zum Thema „Aktuelles zur Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe – Herausforderungen und Chancen“ sprechen.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion fokussiert mit der Veranstaltung Themen, die die Menschen aktuell sehr beschäftigen. Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Veranstaltungsort ist Gut Groß Ilbeck (Ilbeckweg 40, 40882 Ratingen). Die Zufahrt von Mettmann/ Ratingen-Schwarzbachtal (L 239) ist aufgrund der gesperrten Brücke derzeit nicht möglich. Gäste können die Zufahrt von Ratingen-Homberg aus (Brachter Straße und dann über den Altenbrachtweg) nutzen.