Ratingen : Mittagsführung durch die Stadtgeschichte

(RP) In der Mittagspause mal nicht in der Kantine essen, sondern für eine halbe Stunde in die lange Geschichte der Stadt Ratingen eintauchen? Kein Problem: Das Museum Ratingen an der Grabenstraße lädt wieder für Donnerstag, 24. Oktober, um 12.30 Uhr zur nächsten Mittagsführung durch die Dauerausstellung „Ratingen · Stadt · Geschichte“ ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem halbstündigen geführten Rundgang können die Teilnehmenden die unterschiedlichen Facetten der langen Geschichte Ratingens mit besonderem Augenmerk auf die Industrialisierung der Stadt kennenlernen. Die Ausstellung präsentiert einen Streifzug durch die Jahrhunderte – von der Zeit der Stadterhebung bis zur Erweiterung des Stadtgebiets durch die Eingemeindungen 1975 und dem Bau von Ratingen-West.