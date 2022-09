Nachhaltigkeitswoche in Ratingen : Stadt lädt zur Führung über das Mitsubishi-Gelände ein

Das Außengelände der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric in Ratingen Ost ist ökologisch gestaltet. Foto: Mitsubishi Electric Europe B.V.

Ratingen Im Rahmen der „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ bietet der Klimabeirat der Stadt Ratingen am Mittwoch, 28. September, von 14 bis 16 Uhr eine Führung in der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric am Mitsubishi Electric Platz 1 in Ratingen Ost an.

() Die Führung wird die Themen Ökologisches Bauen und Artenschutz behandeln.

Der Unternehmensstandort ist gleich aus zweierlei Gründen interessant: Einerseits wurde beim Gebäudebau ein starker Fokus auf ökologisches Bauen gesetzt. Das Gebäude hat die höchste LEED-Zertifizierung in Platin erhalten. Das Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein Label zur Klassifizierung von umweltfreundlichen, ressourcenschonenden und nachhaltigen Gebäuden und wird weltweit angewandt. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen viele Themen berücksichtigt werden, wie erneuerbare Energien, Innenraumluftqualität und Materialkreisläufe.

Weiterhin ist das Außengelände des Unternehmens ökologisch gestaltet. Im sogenannten „NaturRaum“ gibt es Bienenhotels, einheimische Pflanzen und essbare Kräuter und Stauden. Bei der Gestaltung hat das Unternehmen mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) zusammengearbeitet.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum 23. September erforderlich.

Das vollständige Programm zu den „Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit 2022“ ist auf der Internetseite der Stadt Ratingen zu finden.