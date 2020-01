In der Dorfkirche : Mitsingabend mit Anja Lerch

Wenn Anja Lerch singt, singen alle mit. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Die Dorfkirche Isenbügel öffnet die Türen für die Veranstaltung mit Kultstatus.

Heiligenhaus (RP) Anja Lerch gastiert am Freitag, 24. Januar; Einlass ab 19 Uhr, mit ihrem Mitsingabend in der Dorfkirche Isenbügel. Unter dem Motto „Singen weil´s Spaß macht und gut für die Seele ist“, veranstaltet Anja Lerch nun schon seit zwölf Jahren erfolgreich den Mitsingabend mit Kultstatus im Ruhrgebiet und am Niederrhein.

Selbst leidenschaftliche und studierte Sängerin (u.a. Teilnahme bei „The Voice of Germany“), überzeugt sie ihr Publikum mit ihrer lockeren, authentischen und mitreißenden Art. Das Programm beinhaltet Songs aus allen möglichen Genres: Rock, Pop, Evergreens, alte Schlagern und Soul. Die Liedtexte zum Mitsingen werden auf eine Leinwand projektiert

Ziel ist es, die Freude und den Spaß an der Musik zu teilen, mit Menschen aus allen Generationen an einem Abend in spontaner und lockerer Atmosphäre. Veranstalter ist der Förderkreis der Dorfkirche Isenbügel.