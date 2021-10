Ratinger Nachwuchsmusiker : 3G-Regeln bei Jugend musiziert 2022

Ratingen Man will wieder zur Präsenzform übergehen. Es ist mittlerweile die 59. Ausgabe.

(RP) Mit dem Auftakt zu Jugend musiziert 2022 wächst bundesweit die Hoffnung, den Wettbewerb im kommenden Jahr wieder in der bekannten Präsenzform als Forum der Begegnung und des Vergleichs miteinander durchführen zu können. Die 3G-Regel wird sicherlich wesentliche Grundlage aller Entscheidungen rund um die Durchführungsform von Jugend musiziert 2022 sein. Zur 59. Ausgabe von Jugend musiziert sind alle Kinder und Jugendlichen eingeladen, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer Bühne zeigen möchten.

Jugend musiziert 2022 ist ausgeschrieben für die Solokategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets und Pop-Gesang. Die Ensemblekategorien lauten Duo Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik und Bağlama-Ensemble. Noch jung ist die Kategorie Jumu open. Hier ist die Beteiligung mit allen Instrumenten und Performances möglich, die durch bisherige Jugend musiziert-Kategorien nicht abgedeckt sind. So kann die Musik aus Genres stammen, die bisher für Jugend musiziert tabu waren, und sie kann sich mit anderen künstlerischen Sparten wie Tanz, Film oder Malerei verbinden. Die Teilnahme an Jumu open beginnt direkt in einem der 16 Landeswettbewerbe.