Radfahren in Ratingen : Am 29. August ist der Auftakt fürs Stadtradeln

Ratingen Drei Wochen lang geht es um das Kilometersammeln, aber auch um den Spaß an der nachhaltigen Bewegung.

(RP/kle) Mit einer schönen Auftakttour rund um Ratingen beginnt das Stadtradeln 2021 im Kreis Mettmann am Sonntag, 29. August. Drei Wochen lang können anschließend alle, die Spaß am Radfahren haben, ihre zurückgelegten Kilometer notieren, dokumentieren und darauf hoffen, allein oder mit ihrem Team einen Preis zu gewinnen.

Hückeswagen nimmt am Stadtradeln teil : Familie Fleckner tritt im Team in die Pedale

Wer sich diesem Ziel verbunden fühlt, kann sich ganz einfach beteiligen: Anmelden auf dem Stadtradeln-Portal (www.stadtradeln.de/ratingen) bei seiner Stadt und dann drei Wochen lang möglichst alle Kilometer eintragen, die man im Fahrradsattel zurücklegt. Mitmachen können alle, die in Ratingen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Ratinger Verein aktiv sind. Die Ratinger Seite auf dem Stadtradeln-Portal ist freigeschaltet, man kann sich also jetzt schon registrieren. Wichtig ist dabei der Teamgedanke. Man kann ein eigenes Team gründen und anmelden (zwei Mitglieder reichen) oder bei der Anmeldung einem bereits bestehenden Team beitreten (wenn kein spezifisches passt, dann eben dem „offenen Team“, das in allen teilnehmenden Kommunen gebildet wird).