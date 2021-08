Radler aus Ratingen und Heiligenhaus : Auf geht’s: Mitmachen beim Stadtradeln

KREIS METTMANN Der deutschlandweite Wettbewerb startet im Kreis Mettmann am 29. August. Es winken Sachpreise.

(RP) Zusammen mit den zehn kreisangehörigen Städten beteiligt sich der Kreis Mettmann in diesem Jahr bereits zum siebten Mal an der Aktion Stadtradeln. Der deutschlandweite Wettbewerb startet im Kreis am 29. August und ruft alle Bürger dazu auf, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen. Den engagiertesten Radlern und Kommunen winken Auszeichnungen und Sachpreise wie E-Bikes, Fahrräder, Fahrradmagazine, Helme, Fahrradtaschen, Fahrradschlösser, Beleuchtungen oder „Unplattbar-Reifen“ mit Luftdruckprüfer.

Jeder, der mitradelt, kann für seine Stadt Punkte sammeln. Radler aus den zehn kreisangehörigen Städten beteiligen sich direkt für ihre Stadt und damit gleichzeitig auch für den Kreis Mettmann. In diesem Jahr besteht erstmals die Möglichkeit, zeitgleich am Wettbewerb Schulradeln teilzunehmen.

Wer mitmachen möchte, der kann sich unter www.stadtradeln.de für seine Stadt anmelden und bis zum 18. September Punkte sammeln. Interessierte können sich an den Stadtradel-Koordinator ihrer Stadt wenden. Weitere Informationen gibt es bei Dr. Hermann-Josef Waldapfel vom Kreis Mettmann, Tel. 02104/992840, h.waldapfel@kreis-mettmann.de, sowie unter www.stadtradeln.de. Die Ansprechpartner in den Städten sind für Heiligenhaus Michael Krahl, Tel. 02056/13310, und für Ratingen Martin Wilke, Tel. 02102/5506117.