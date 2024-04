Projekt im Kreis Mettmann Mitmachen bei den mobilen Rettern in Ratingen

Dabei wird die Rettungskette an entscheidender Stelle gestärkt, ohne eine Änderung an der bisherigen etablierten Struktur des Rettungsdienstes vorzunehmen. Geht ein Notruf mit der Meldung Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit in der Kreisleitstelle (112) ein, wird neben dem Alarm für den Rettungsdienst automatisiert auch eine Alarmierung über die Mobile-Retter-App ausgelöst. Das zugrunde liegende System ortet dann registrierte Ersthelfer im unmittelbaren Umkreis des Einsatzortes und sendet eine Anfrage auf ihr Smartphone. Durch die örtliche Nähe können die ehrenamtlichen mobilen Retter oftmals schneller als der Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten, die gerade in den ersten Minuten entscheidend sind.