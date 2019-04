Ratingen : Mitmach-Führung in Cromford

Mitmach-Führung in Cromford

Ratingen Der geplante Spaziergang fällt allerdings wegen Krankheit aus.

(RP) Der „historische Spaziergang von Unter- nach Obercromford“ am Samstag, 27. April, von 14 bis 15.30 Uhr muss leider wegen Krankheit ausfallen.

Die öffentliche Mit-Mach-Führung für Kinder in Begleitung „Baumwolle spinnen“ am Sonntag, 12. Mai, von 12 bis 13 Uhr findet aber wie geplant statt. Wer spinnt den längsten Faden? Opa oder Papa? Oma oder Mama? Oder doch die Kinder? Aber bevor aus der Baumwolle mit den Fingern ein Faden gesponnen werden kann, muss sie gut vorbereitet werden. Treffpunkt ist im LVR-Industriemuseum, an der Cromforder Allee 24.