Ratingen : Das Oberschlesische Blasorchester will neu starten

Das Oberschlesische Blasorchester will neu starten

Ratingen Das Orchester sucht Mitstreiter und will so bald wie möglich Proben und Konzerte wiederaufnehmen, um Erhaltung und Vermittlung des oberschlesischen Kulturerbes zu fördern.

() Seit 40 Jahren sorgt das heimatverbundene Musikensemble aus Ratingen für musikalische Stimmung auf Festen, Tagungen und Wallfahrten. Der Gründer Sigfried Schatton, Mitglied der Landsmannschaft der Oberschlesier in Ratingen, erinnert sich gerne an die Zeiten, als er selbst den Taktstock schwang. Einst umfasste die Truppe mehr als 100 Musiker, die oberschlesische Stücke zum Besten gaben. Auch der aktuelle musikalische Leiter, Andreas Bartylla, freut sich stets auf neue Freunde, die das Oberschlesische Blasorchester personell verstärken möchten.

Leider vernimmt man seit 2020 im Haus Oberschlesien, gegenüber dem Oberschlesischen Landesmuseum gelegen, Stille. Der NRW-Landesvorsitzende der Landsmannschaft der Oberschlesier, Andreas Gundrum, steht vor dem gleichen Problem wie aktuell jeder Geschäftsführer eines Musikvereins. Es können aktuell weder Auftritte, noch Proben stattfinden, den Mitgliedern fehlt es an den sozialen Kontakten, welche sie durch das gemeinsame Musizieren pflegen.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Sobald Auftrittsbeschränkungen aufgehoben sind, wird das Orchester „mit frischer Motivation und hohem Elan die musikalischen Aktivitäten wieder in Gang bringen“, so Gundrum. Das hofft die Landsmannschaft ebenso, denn die musikbegeisterten Freunde sind ein fester Bestandteil ihres kulturellen Programms und ein grenzüberschreitender Faktor bei der Erhaltung und Vermittlung des oberschlesischen Kulturerbes. In diesem Sinne wünscht das Orchester: „Glück auf!“