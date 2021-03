Ratingen : Ordnungsdienstmitarbeiter bekommen Schutzwesten

Ratingen Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes geraten immer mal wieder in brenzlige Situationen. Deshalb werden sie jetzt mit schuss- und stichsicheren Westen ausgestattet.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ist in den letzten Jahren – Beschlüssen des Stadtrates folgend – kontinuierlich ausgebaut werden. Die städtischen Einsatzkräfte werden aufgrund ihrer Präsenz im Stadtbild zunehmend neben der Polizei als Hüter von Recht und Ordnung wahrgenommen. Das bringt es aber auch mit sich, dass sie häufiger in Situationen geraten, in denen es brenzlig werden kann. Damit die KOD’ler ihren Dienst sicherer versehen können, wurden sie nun mit schuss- und stichsicheren Überziehwesten ausgestattet.