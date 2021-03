Angebot der Schlüsselregion : Mit wenigen Klicks zur Ausbildung

Heiligenhaus Die Schlüsselregion bietet jetzt eine Express-Bewerbung an. Mitmachen können Interessenten für einen Ausbildungsplatz oder einen Dualen Studiengang.

(RP/jün) Bei den zahlreichen Angeboten von Ausbildungs- und Dualen Studienplätzen in der Region fällt es als Schüler gar nicht so leicht, für sich herauszufinden, welches der passende Weg für die berufliche Zukunft ist. Deswegen hat sich der Unternehmensverband Schlüsselregion etwas einfallen lassen: Die Express-Bewerbung bringt Licht ins Dunkle auf der Suche nach Möglichkeiten für den beruflichen Werdegang.

Über den Verein wird jede Express-Bewerbung an Unternehmen oder Hochschulen aus der Region weitergeleitet, die dazu ein passendes Ausbildungsangebot haben. Und das Beste: Die Firmen nehmen dann den Kontakt zu den Jugendlichen auf, die in ihr Bewerberprofil passen. So kommt die Express-Bewerbung ganz ohne detaillierte Lebensläufe und aufwändige Anschreiben aus.

„Häufig ist es doch so, dass man sich als Jugendlicher unter vielen Berufen erstmal nichts Konkretes vorstellen kann und oft die Firmen gar nicht kennt. Das macht es echt schwierig, eine klassische Bewerbung zu schreiben“, meint Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr. Thorsten Enge. „Das wollen wir mit der Express-Bewerbung vereinfachen. Eine ganz konkrete Vorstellung kann sich auch entwickeln, wenn man mit den Firmen erstmal in Kontakt ist.“ Oft sei für Jugendliche vor allem das nette, familiäre Betriebsklima vieler Firmen in der Region entscheidend. „Das muss man einfach erstmal kennenlernen“, so Enge.