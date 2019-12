Städtische Musikschule : Mit viel Musik ins neue Jahr

Städtische Musikschule gibt ein Konzert mit Gästen im Stadttheater.

(RP) Die städtische Musikschule lädt für Sonntag, 12. Januar, zum Neujahrskonzert is Stadttheater ein. Der Eintritt frei. Als „Gastgeber“ fungieren das Bläser-Vororchester und das Jugendblasorchester. Wie schon seit Beginn der Konzertreihe im Jahr 2012 haben die Ensembleleiter Ralf Meiers und Paul Sevenich wieder musikalische Gäste eingeladen, um das neue Jahr in Ratingen angemessen zu begrüßen. So spielt vor der Pause das Blasorchester der Musikschule Mülheim an der Ruhr unter der Leitung von Kathrin Simons.