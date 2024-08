Service in Ratingen Mit starken Infos vor Starkregen schützen

Klarer Fall: Seit einigen Jahren häufen sich extreme Unwetter, bei denen in kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Mengen Regen fallen. Grundsätzlich haften Grundstückseigentümer für Schäden durch Starkregen selbst, so die Stadt. Ratinger Bürger können ein Lied davon singen. Doch man kann sich schützen und wappnen – mit Hilfe starker, also nutzbringender Infos.