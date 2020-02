Großer Zug in Lintorf : Mit Shuttle-Bus zum Kinderkarneval

Großer Zug in Lintorf

Lintorf (RP) Am kommenden Sonntag zieht der Kinderkarnevalszug um 14.11 Uhr durch die Straßen von Lintorf. Das Kinderprinzenpaar Jonas II. und Nele I. erreicht dann das Ziel seiner närrischen Regentenzeit.

Sieben Wochen mit mehr als 100 Terminen liegen nun hinter den beiden. Mit ihrem Schirmherren, der Sparkasse HRV, werden Jonas und Nele es genießen, jede Menge Wurfmaterial unters Volk zu bringen. In diesem Jahr haben sich 48 Fußgruppen, Vereine und Karnevalswagen für den Kinderkarnevalszug in Lintorf angemeldet.

Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Shuttle-Bus der Rheinbahn geben, der am Karnevalssonntag vom Sportpark Keramag, Götschenbeck 1 a, nach Lintorf zum Kinderkarnevalszug fährt. Autos können somit am Sportpark Keramag abgestellt werden.