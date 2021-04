St-Marien-Krankenhaus GmbH : Mit Impfungen und Schnelltests gegen Corona

Die Impfungen haben Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen deutlich reduziert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen Die beiden Seniorenheime des Marien-Krankenhauses sind gut gewappnet. Die größte Teil der Bewohner und Mitarbeiter ist inzwischen geimpft.

(jün) Die Impfungen und Hygienemaßnahmen in den Senioreneinrichtungen der St. Marien Krankenhaus GmbH zeigen Wirkung. Es gibt keine Infektionen bei Bewohnern der beiden Seniorenheime. Außerdem: „Unser ‚SMS‘ (Sankt Marien Seniorenheim) gehörte, noch Ende vergangenen Jahres, NRW-weit zu einer der ersten Einrichtungen, die für die Impfung eingeplant wurden“ erklärt Krankenhaussprecherin Gina Anna Viola.

Jetzt seien in beiden Heimen sowohl die Bewohner, als auch die Mitarbeitenden, die regelmäßigen Bewohnerkontakt haben, zu einem sehr großen Anteil vollständig immunisiert. Auch bei Neueinzügen kann mittlerweile eine zeitnahe Impfung der neuen Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet werden. Im Seniorenheim gab es in der vergangenen Woche unter allen Mitarbeitenden einen Corona-Fall der sich in häuslicher Selbstisolierung befindet.