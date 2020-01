Bildung : Mit der Volkshochschule lernt man nie aus

Ratingen Das neue Semesterprogramm ist erschienen. Im Jubiläumsjahr gibt ein paar Besonderheiten.

Die Volkshochschule in Ratingen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Im Januar 1920 gegründet, startete sie unter der Leitung von Adam Josef Cüppers ihren Betrieb mit einem Angebot von rund 320 Unterrichtseinheiten. Heute umfasst das VHS-Portfolio jährlich 800 Veranstaltungen mit mehr als 19.000 Unterrichtsstunden.

Das neue Frühjahrs-Programm erscheint am 9. Januar. Neben den altbewährten Kursen können sich die Ratinger auf aktuelle Themen und moderne Veranstaltungsformate freuen. Einige Angebote feiern Premiere, viele sind aber Dauerbrenner. Wir haben aus den Kursen eine Auswahl für unterschiedliche Interessenlagen zusammengestellt.

Info Festakt und Theater zum Jubiläum Im VHS-Jubiläumsjahr wird es zwei Highlights geben, die man sich im neuen Kalender schon einmal rot markieren sollte. Festakt Am 14. März wird dieser Anlass in einem Festakt im Ferdinand-Trimborn-Saal mit geladenen Gästen gefeiert. Im Anschluss daran wird das „Springmaus-Improvisationstheater“ ab 20 Uhr eine Vorstellung zu Ehren des Jubiläums geben. Karten hierfür sind im Ticketshop des Amtes für Kultur und Tourismus jetzt schon erhältlich. Zum Tag der offenen Tür der VHS, der am 20. Juni stattfinden wird, sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich über die Kurse der Volkshochschule zu informieren und zum Mitmachen anregen zu lassen.

Sie möchten gerne eine neue Sprache lernen?

Englisch, Französisch und Spanisch beherrschen Sie bereits? Dann könnten Dänisch oder Polnisch vielleicht etwas für Sie sein. In beiden Sprachen werden neue Anfängerkurse angeboten. Das Angebot „Konversationskurs intensiv – Niveau débutant“ richtet sich an Teilnehmende mit geringen, aber vorhandenen Kenntnissen der französischen Sprache und mit Interesse an mündlichem Austausch.

Sie wollen gesünder leben?

Im Fachbereich „Gesundheit“ ist das Angebot an Gymnastik- und Yogakursen weiterhin vielfältig. „Denjenigen, die gleichzeitig ihre Beweglichkeit, Koordination und Balance trainieren und darüber hinaus auch noch den Umgang mit Stress verbessern möchten, kann ich im Frühjahr unsere Qi Gong-Kurse besonders ans Herz legen“, sagt Claudia Stawicki, Leiterin der VHS. Im Seminar „Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel auch nicht“ lernen die Teilnehmenden Lösungsstrategien für den Alltag kennen, indem eigene Ressourcen wieder entdeckt, aktiviert und verankert werden.

Sie möchten die VHS von zu Hause aus erleben?

Fachbereichsleiterin Britta Jansen hält im Bereich „EDV & Beruf“ gleich mehrere Angebote vor, die in der neuen VHS-Cloud stattfinden. Diese Online-Lernplattform gibt Ihnen die Möglichkeit, von zu Hause aus an Live-Sitzungen teilzunehmen oder auch Kursinhalte anhand von Übungen am eigenen Computer zu vertiefen. Das Webinar „Leben 4.0 – Eltern-Sprechstunde“ wendet sich beispielsweise an Eltern, die sich über die Nutzung von Sozialen Medien, Apps und Co. informieren möchten. Während der Online-Sitzung erklärt der Dozent, wie Eltern ihre Kinder auf dem Weg zu einem verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Social-Media begleiten und unterstützen können. Außerdem ist ein Webinar „Videoproduktion mit dem Smartphone“ geplant, und auch hier führt der Dozent in Live-Sitzungen in der VHS-Cloud in die Produktion von Videos, den Schnitt und das nötige Equipment ein. Neben Kursen zu Computer-Programmen, Betriebssystemen und der Smartphone-Nutzung findet ein Infoabend zu den Beratungsangeboten der VHS statt.

Sie interessieren sich für Politik?

Der Fachbereich „Gesellschaft, Politik, Umwelt“ greift ein Thema auf, das in diesem Jahr weltweit für Furore sorgen wird: die US-amerikanische Präsidentschaftswahl. In insgesamt vier „vhs.talks“ haben Sie die Möglichkeit, in der VHS im Minoritenkloster einem Live-Stream in englischer Sprache beizuwohnen und danach über einen Chat Fragen an die renommierten Referenten – allesamt Professoren an amerikanischen Universitäten – zu stellen.

Sie wollen nachhaltiger leben?

Kein Problem: Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird im Frühjahr wieder einen wichtigen Platz im VHS-Programm einnehmen. So sind in Kooperation mit der Initiative „Ratingen.nachhaltig“ kostenfreie Veranstaltungen vorgesehen, wie ein Vortrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und die Vorführung des Films „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“. Diesem Thema widmen sich gleich drei Workshops im Fachbereich „Kunst, Kultur, Kreativität“. Unter dem Titel „Upcycling“ zeigen sie, Sie gebrauchten Dingen, Schuhen und Handtüchern wieder neues Leben einhauchen und somit Ressourcen schonen können.

Sie wollen beruflich weiter kommen?

Der Kurs „Berufsbezogene Deutschförderung“ entwickelt sprachliche Grundlagen für die individuellen beruflichen Ziele (Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung) und zertifiziert – bei erfolgreich bestandener Prüfung – die Verbesserung des Sprachniveaus auf B2. Zu den Teilnahme-Voraussetzungen gibt Bereichsleiter Philipp Lehr Auskunft, Telefon 550-4301.

Sie haben in unserer Auflistung bislang nichts für sich entdeckt?

