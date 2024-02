Fitness-Tipps in Ratingen Mit dem TV Ratingen fit in den Frühling

(RP/kle) Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit, in der wir uns vermehrt draußen aufhalten möchten. Gerade nach den kalten Wintermonaten tut Bewegung an der frischen Luft besonders gut. Um den Start in die sportliche Jahreszeit zu erleichtern, hat der TV Ratingen, einer der größten Sportvereine in NRW, für die RP eine große siebenteilige Serie mit Sportübungen konzipiert. Jede Woche stellen wir Ihnen eine neue Übung vor, die effektiv ist. Heute ist der Auftakt. Also: mitmachen und dran bleiben!