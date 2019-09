Talk im Club : Schulministerin Gebauer im Club-Talk

Heiligenhaus Es fehlen landesweit 1000 Lehrerstellen. Das macht sich auch in Heiligenhaus vor allem an Grundschulen bemerkbar.

Und mit etwa 70 Publikumsgästen, viele von ihnen mit dem Heiligenhauser Schulsektor verbunden, über drängende Probleme in der Bildung. Ihr Ziel formuliert sie klar: „Weltbeste Bildung“ soll geboten werden, vorgefunden habe sie im Amt aber vor allem erst mal einen „eklatanten Lehrermangel“, ein Kernthema – nicht nur an diesem Abend im Club. Einen Grund dafür sieht sie in Versäumnissen der rot-grünen Vorgängerregierung, die letzte Lehrerbedarfsprognose sei von 2011 gewesen, Zahlen und Fakten dazu bei ihrem Amtsantritt lückenhaft. Ein frisches Zahlenwerk liegt nun auf dem Tisch und macht deutlich: Es fehlen mindestens 1000 Lehrkräfte, „und das am häufigsten in Grundschulen, Schulen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen oder auch generell in den MINT-Fächern.“