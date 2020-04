Ratingen : Minister Wüst soll Pläne für mehr Flugbewegungen ablehnen

Ratingen Die Fluglärm-Gegner, darunter auch viele Ratinger Bürger, fordern auch mit Blick auf die Corona-Entwicklung den Stopp der Expansions-Bestrebungen.

Das Verkehrsministerium hatte die ergänzenden Gutachten beim Flughafen angefordert, da aus Sicht der Genehmigungsbehörde der Antragsteller bisher keine plausible Begründung für den behaupteten Mehrbedarf liefern konnte. Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm e.V.“ und mit ihm alle sieben anderen Initiativen in den Anliegergemeinden des Flughafens (auch der Verein Ratinger gegen Fluglärm) haben nun Verkehrsminister Hendrik Wüst in einem Brief aufgefordert, die öffentliche Auslegung der neuen Gutachten und die Bürgerbeteiligung nicht zu veranlassen.

Die Initiativen gehen aber in ihrem Schreiben noch weiter. Sie fordern den Minister auf, den Antrag des Flughafens auf Erweiterung der Zahl der Flugbewegungen vollständig abzulehnen. Die quantitativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Bedarf an künftigen Slots ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht prognostizieren, heißt es in dem Schreiben an den Minister. Allerdings seien die Einbrüche so gravierend, „dass der Nachweis eines um 25 Prozent höheren Bedarfs an Start- und Landerechten, wie vom Flughafen Düsseldorf 2015 beantragt, in den nächsten Jahren nicht geführt werden kann.“