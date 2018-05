Ratingen: Minister treibt Straßenausbau voran

Ratingen Die Fahrbahn im engen Schwarzbachtal soll für Busse verbreitert werden.

Es kommt Bewegung in die Sanierung der Landstraße von Ratingen nach Metzkausen. Die Aufnahme des Planfeststellungsverfahrens befinde sich in den letzten Zügen, und es soll noch in diesem Jahr beginnen, teilen die beiden Landtagsabgeordneten Dr. Christian Untrieser und Martin Sträßer jetzt mit. Unmittelbar nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr hatten die beiden für Mettmann zuständigen Landtagsabgeordneten den neuen Verkehrsminister eingeladen, sich den noch nicht sanierten Teil der L 239 vor Ort anzuschauen. Der Minister war der Einladung gefolgt und hatte Hilfe zugesagt. Sträßer: "Wir haben zunächst in weiteren Gesprächen mit dem Ministerium und dem Landesbetrieb Straßen NRW prüfen lassen, ob eine schnelle Lösung im Rahmen des Straßenunterhaltungsprogramms möglich ist. Eine gründliche Lösung bedarf aber eines vorgelagerten Planfeststellungsverfahrens. Wir appellieren schon jetzt an alle Beteiligten und Betroffenen, dazu beizutragen, dass dieses zügig durchgeführt werden kann. Umso schneller kann anschließend mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden."