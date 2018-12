Gewerkschaft: Mindestlohn: DGB fordert mehr Kontrollen

Kreis Mettmann DGB-Analyse vier Jahre nach der Einführung des Mindestlohns. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im Kreis Mettmann weiter angestiegen.

(RP) Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro. Für den DGB-Kreisverband Mettmann war dies ein Anlass, die Beschäftigten- und Lohnentwicklung seit Einführung des Mindestlohnes in den Blick zu nehmen.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat sich in Mettmann seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 positiv entwickelt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Nach den aktuellsten Arbeitsmarktzahlen von März 2018 lag das Plus der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Mettmann mit 11.433 bei 6,5 Prozent. (Vergleichszeitraum 31.12.2014 vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns).