Ratingen/Düsseldorf Mieterverein mit Rekord für das Jahr 2022

„Die Mieterinnen und Mieter wissen den Mieterverein zunehmend an ihrer Seite und die steigenden Zahlen drücken das Vertrauen aus, dass den Juristinnen und Juristen entgegengebracht wird. Wir sind die Mietrechtsprofis!“, kommentiert der Vereinsvorsitzende Hans-Jochem Witzke. Der Zuwachs an Mitgliedern und der steigende Beratungsbedarf sind aber auch Ausdruck des stark angespannten und teils überspannten Wohnungsmarktes in Düsseldorf und in den angrenzenden Städten. Ein Beleg für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind die fast flächendeckenden Verstöße gegen Recht und Gesetz. Eine im Auftrag des Mieterverein Düsseldorf durchgeführte Auswertung von mehr als 22.000 Online-Inseraten führt zu dem dringenden Verdacht, dass in jedem vierten Fall gegen die Mietpreisbremse verstoßen wird. Nicht selten sind Mietpreisüberhöhung und teilweise sogar Mietwucher festzustellen. „Es geht auch immer mehr bezahlbarer Wohnraum verloren, weil Häuser längst zu Kauf- und Renditeobjekten geworden sind. Nach einem Verkauf kommt es nicht selten zu Entmietung und Verdrängung der Mieterinnen und Mieter aus ihren angestammten Vierteln“, erklärt Witzke. „Da die galoppierende Inflation trotz aller staatlichen Hilfen die Situation weiter verschärfen wird, müssen sich Stadt und Staat neue Lösungen einfallen lassen“, fordert Witzke. Der Mieterverein Düsseldorf vertritt die mietrechtlichen und die wohnungspolitischen Interessen seiner Mitglieder und gehört dem Deutschen Mieterbund (DMB) an. Er bietet seine Dienste auch in Neuss und Ratingen in eigenen Büros sowie in Erkrath und Grevenbroich in den Rathäusern an.