Polizei in Heiligenhaus : Neuer Wachleiter in der Kiekert-Villa

Heiligenhaus Sinkende Unfall- und Kriminalitätsrate in der Stadt – hier will Michael Bruzinski für Kontinuität sorgen. Er kam zum Antrittsbesuch ins Rathaus.

Bürgermeister Michael Beck verwies in seiner Begrüßung stolz auf die erst im September 2021 neu eröffneten Räumlichkeiten der Polizeiwache. „Die Renovierung und somit der Erhalt dieser Stadtvilla lag uns sehr am Herzen. Umso mehr freue ich mich über das gelungene Ergebnis und wünsche Herrn Bruzinski viel Erfolg und Freude in seiner neuen Position als Wachleiter in diesem wunderschönen Gebäude.“ Gemeint ist die alte Fabrikantenvilla Kiekert am Höseler Platz, die über lange Jahre vor der Grundsanierung durch den Vermieter (Stadt Heiligenhaus) eher für ihren musealen als für ihren alltagstauglichen Charme bekannt war.