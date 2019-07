Es hat sich sehr bewährt : Vereinsprojekte helfen straffälligen Jugendlichen

Heiligenhaus/Mettmann In der ersten Ferienwoche startet in mehreren Städten des Kreises ein Graffiti-Projekt. Heiligenhaus ist beteiligt.

Begonnen wird das Arbeitsprojekt am Montag, 15. Juli, am R&M Car-Wash-Center in der Westfalenstraße in Heiligenhaus. Am Dienstag, 16. Juli, wird das Projekt ab 9.30 Uhr an der Sporthalle der Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5, in Heiligenhaus stattfinden.