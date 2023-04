Diskussion in Mettmann Viel Lärm um einen Muezzin-Ruf

Nichts essen, nichts trinken – das gilt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Dazu beten die Muslime fünf Mal am Tag. So sind einige der wichtigsten Regeln des Ramadan, der noch bis zum Sonnenuntergang am Freitag andauert. In der benachbarten DITIB Mettmann – Türkisch Islamische Gemeinde zu Mettmann befinden sich zahlreiche Mitglieder mitten in den Vorbereitungen für das Zuckerfest am Ende der 30-tägigen Fastenzeit.