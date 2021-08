Kultur im Kreis Mettmann : Neandertaler war einfach sehr kreativ

Mettmann Die Vorbereitungen zum 25. Geburtstag des Neanderthal Museums sind im Gange. Besucher dürfen sich dann auf ein niedliches Mammut-Baby freuen, über das Klima informieren und erfahren wissenswerte Neuigkeiten über den Neandertaler. Er war nachweislich schöpferisch-kreativ.

Seit der Entdeckung erster Fossilreste klebt am Neandertaler das Image eines Primitivlings, eines leicht tumb-plumpen Vormenschen. Zu dumm zum Überleben starb er aus, so weit die simple Theorie. Dass er für seine Bedürfnisse effektiv Werkzeuge und Waffen fabrizieren konnte, ist nachgewiesen.

Termin Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen des Museums, das am 10. Oktober 1996 eröffnet wurde, sollen der neue Neandertaler, Baby-Mammut und „Mensch und Klima“ zu sehen sein.

Förderung Die NRW-Stiftung unterstützt das Neanderthal Museum mit etwa 120.000 Euro. Damit wird in der ersten Etage auf etwa 60 Quadratmetern Fläche das Thema „Mensch und Klima“ aufgebaut.

„Längst ist bewiesen: Neandertaler waren die Schöpfer der ältesten Höhlenkunst“, sagt Bärbel Auffermann über bekannte Funde in drei spanischen Höhlen. Wandkunst in Höhlen in La Pasiega, Maltravieso sowie Cueva Ardales wurde auf ein Alter von mehr als 60.000 Jahren datiert, „zu diesem Zeitpunkt lebten ausschließlich Neandertaler hier“.