So spielerisch und digital wertvoll ist das Neanderthal Museum : So sehen die neuen Angebote Neanderthal Museum 2.0 aus

Kreis Mettmann Multimediale Tools gehören zum Standard, um die Kunstinstitution für junge Besucher attraktiv und zugänglich zu gestalten.

Kindgerechte Audio-Führungen Kinderfreundlichkeit ist eines der Top-Themen für die Einrichtung an der Talstraße. Als eine der größten Touristenattraktionen der Stadt zieht das Museum jährlich 160.000 Besucher an. Einen Löwenanteil bilden Schüler, denn das Museum ist als „außerschulischer Lernort“ anerkannt. „Unsere Zielgruppe sind vor allem Familien und Kinder“ erklärt Melanie Wunsch, Pressefrau des Museums. Balanceakt und Herausforderung ist jedes Mal, Ausstellungskonzept sowie die flankierenden Veranstaltungen so zu gestalten, dass „Menschen in jedem Alter etwas daraus mitnehmen könnten“, erzählt Melanie Wunsch. In der Dauerausstellung „Eine Reise durch die Zeit“, dem Herzstück er Einrichtung, des Neanderthal Museums ist die soll dazu animieren, aus verschiedenen Perspektiven über die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit nachzudenken. Deshalb sind zwei verschiedene Audio-Führungen entwickelt worden, eine richtet sich explizit an den Nachwuchs. Auf guter Höhe für Kinder zu erreichen, werden ihnen darüber kindgerecht Informationen vermittelt.

Experiment und Berührung Auch an den so genannten Forscherstationen, gibt es Fächer für Kinder, in denen etwa Knochenabgüsse angefasst, oder Rätsel gelöst werden können. An vielen Stellen können außerdem Schädelabgüsse und andere Ausstellungsstücke, wie etwa die Figur des „Mr. N.“, dem bekannten Gesicht des Museums, angefasst werden. Durch seinen langjährigen Dienst, besagter Mr. N. darf getrost angefasst werden, machen sich inzwischen regelrechte Abnutzungserscheinungen bemerkbar. Deshalb muss das Original nun demnächst quasi pensioniert werden und wird durch eine baugleiche Kopie als Nachfolger ersetzt. Seit kurzem können außerdem auch in der Dauerausstellung an verschiedenen Stellen praktische Aktivitäten, wie das Knochenausgraben und das Bohren mit steinzeitlichen Holzbohrern ausprobiert werden. Im Foyer wird auch das sogenannte Action Pack zum Preis von zwei Euro angeboten, das typische Materialien wie Faustkeile und Holzbohrer enthält, mit denen dann praktisch an der Forscherstation gewerkelt werden kann.