Mettmann : Heiligenhauser stirbt bei Unfall mit Traktor

Mettmann Ein 60-jähriger Motorradfahrer erlag der Schwere seiner Verletzungen, seine Frau (57) schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

(isf) Ein 60-jähriger Mann aus Heiligenhaus ist am Montagabend in Mettmann tödlich verletzt worden. Das berichtet die Kreispolizei Mettmann am Dienstagmorgen. Seine Frau erlitt bei dem Unglück schwerste Verletzungen. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr. Das teilte die Behörde in einer Nachtragsmeldung vom Vormittag mit. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte sie den Unfallhergang zwischenzeitlich etwas detaillierter rekonstruieren.