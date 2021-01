Ratingen : Schützen wollen Messe feiern

Schützenchef Gero Keusen lädt zum Patronatsfest in die Pfarrkirche St. Peter und Paul ein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Gero Keusen, der Vorsitzende der St. Sebastiani-Schützenbruderschaft, beobachtet die Entwicklungen der Corona-Pandemie sehr genau. Nun naht für seine Schützen ein nicht unwichtiger Termin: In guter Tradition ehrt man am Anfang eines jeden Jahres in der Schützenmesse der Bruderschaft den heiligen Sebastian. „Auch in diesem Jahr wollen wir unter coronabedingten Einschränkungen an dieser Tradition festhalten“, betont Keusen. Das Patronatsfest soll am kommenden Sonntag ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul stattfinden. Anmeldungen seien wegen der Corona-Regeln absolut notwendig, betonte Keusen.

Anmeldungen können per Mail unter ansgarkessel@arcor.de und telefonisch unter 0173-7038585 erfolgen. Die Teilnehmer-Zahl ist auf 100 Personen beschränkt. Das Tragen der Uniform sei erwünscht, erklärt Keusen, der betont, dass die Teilnahme an der Messe freiwillig ist.