Heiraten in Ratingen : Hochzeits-Netzwerk veranstaltet Messe

Das Ratinger Netzwerk der Hochszeitsdienstleister, Wedding Circle, veranstaltet seine erste Hochzeitsmesse – und zwar am 24. Oktober in Hösel. Foto: Weddingcircle

Ratingen Erst im März wurde das Hochzeitsnetzwerk Wedding Circle mit Dienstleistern aus der Taufe gehoben. Jetzt planen die Mitglieder ihre erste Hochzeitsmesse. Sie stammen aus Ratingen und der Umgebung. Die Vorfreude ist groß.

Die Dienstleister aus den verschiedensten Branchen sind bestens vernetzt und können dem künftigen Brautpaar eine Hochzeit aus einem Guss zusammenstellen. Da sich die Mitglieder inzwischen sehr gut kennen, können sie ihre Leistungen aufeinander abstimmen und so auch Wünsche jenseits des Mainstreams erfüllen. „Eine Hochzeit am Strand, im Grünen, auf dem Bahnhof – alles ist möglich“, so Polychronakis.

Ihr Leistungsspektrum wollen die Anbieter jetzt auf der ersten Messe des Netzwerks präsentieren. 18 Gewerke stellen sich am Sonntag, 24. Oktober, von 10.30 bis 16 Uhr im Restaurant Gustus am Golfsplatz in Hösel vor. „Hochzeitsplanung, Dekoration, Fotografen, Trauringe, Kleider, Styling, Floristen, Konditoren, Trauredner oder DJ sind an diesem Tag vor Ort“, so Polychronakis. „Jeder präsentiert seine Dienstleistung und steht für Fragen, Informationen oder Terminvereinbarungen zur Verfügung.“