Konzert auf der Wasserburg Haus zum Haus : Musikalische Facetten der Liebe 

Ratingen „Mesdames Musicales“ spielen im Konzertsaal der Wasserburg Haus zum Haus. Karten für das Konzert können ab sofort online bestellt werden.

Die Sopranistin Jana Gropp studierte an der Robert Schumann Hochschule Gesang bei Prof. Krämer, trat schon während ihrer Ausbildung in renommierten Konzertsälen wie dem Concertgebouw in Amsterdam auf und arbeitet regelmäßig mit dem WDR-Orchester zusammen. Ihre jüngere Schwester Pauline Gropp legte zunächst als Pianistin den Bachelor-Abschluss ab und wurde mit zahlreichen Preisen bei Klavierwettbewerben ausgezeichnet. Parallel dazu nahm sie ihr Gesangsstudium in Düsseldorf auf. Seit ihrem dritten Lebensjahr spielt Sarah Bergé Geige und wurde mit zwölf Jahren Jungstudentin an der Musikhochschule Köln. Heute spielt sie sowohl in Kammermusikensembles wie auch in namhaften Orchestern, die sie u. a. in die Elbphilharmonie und die Berliner Philharmonie führten.