Kulturstiftung Ratingen : Mesdames Musicales besingen die Liebe

Ratingen Ein Schwesterntrio zeigen musikalisch und stimmlich in der Wasserburg Haus zum Haus die ganze Bandbreite seines Könnens. Mit ermutigenden Worten schickten sie ihr Publikum auf den Heimweg.

Zum Auftakt „Pro una cabeza“ für Violine und Klavier, ein bekannter Tango, dem Symbol der Leidenschaft. Im Kontrast dazu folgte, warmherzig vorgetragen von Jana Gropp die Briefarie „Dearest Mama“, bevor sie als Eliza aus“ My fair Lady“ am liebsten die ganze Nacht getanzt hätte. „So in love“ erklang aus Porters „Kiss me Kate“, und von der Liebe zum christlichen Glauben erzählte „Nella Fantasia“ aus dem Film Mission. Mitreißend komödiantisch und mit höchsten Koloraturen verkörperte die Sopranistin „The Girl in 14 G“, die Geschichte des Mädchens, das glaubte, in eine ruhige Wohnung gezogen zu sein, stattdessen von musizierenden Nachbarn umgeben war, sie aber trotzdem zu lieben lernte.