Kultur in Ratingen : Tragödchen veranstaltet Jazzkonzert mit Melanie Wainwright

Ratingen Das Ratinger Tragödchen begrüßt am Donnerstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr die Sängerin Melanie Wainwright zu einemJazzkonzert im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße 3-7.

() Die Britin Wainwright, geboren in Birkesdorf, verbrachte ihre Kindheit in Deutschland . Im Alter von 17 Jahren verließ sie ihr Elternhaus und schlug sich mit – mal mehr, mal weniger – musikalischen Gelegenheitsjobs durch. Um mal etwas Vernünftiges zu tun, diplomierte sie in der Pädagogik in Köln, um dann endlich Jazz singen zu können. Seit 2000 arbeitet sie als Sängerin und Vocal Coach, nahm drei CD‘s auf, wobei sie, als Komponistin auch ins Chanson-Fach wechselte. Melanie Wainwright hat zwei Töchter und ist stolz, trotz der jazzeigenen desaströsen Finanzlage, als freie Jazzsängerin Teil der internationalen Berliner Szene zu sein.

Den Kontrabassisten Moritz Götzen kann man guten Gewissens als jazzfern bezeichnen. Nachdem ihn Bands wie Nirvana, die Red Hot Chili Peppers und Rage Against The Machine im Alter von 15 Jahren zum E-Bassspielen inspiriert hatten, spielte er bald in mehreren lokalen Rock- und Punkbands seiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr. Gitarren- und Klavierunterricht weckten das Interesse für Improvisation und Jazz. Er lebt in Essen und ist fester Bestandteil der Ruhrgebietsjazzszene. Konzerttouren führten ihn über Deutschland hinaus in den Libanon und die Niederlande, sowie nach Italien, Frankreich und Polen. Darüber hinaus war er als Theatermusiker und musikalischer Leiter an den Stadttheatern in Neuss und Oberhausen an mehreren Bühnenproduktionen beteiligt.