Heiligenhaus Nächster Filmabend am Meiersberg

Es war fraglich, ob der Abend der „Filmschauplätze NRW“ im Juli 2022 überhaupt werde stattfinden können. Wetter-Apps waren extrem gefragt, denn kurz vor geplantem Vorstellungsbeginn, mitten in den letzten Vorbereitungen, kamen Unwetterwarnungen auf, die es in sich hatte. Man entschied sich zu einer kleineren Kino-Lösung. Auf die Riesenleinwand wurde draußen verzichtet, das Ganze hatte am Ende etwas von sympathischem Camping-Kino, nachdem die befürchtete Gewitterzelle schließlich doch eine andere Route gewählt hatte. Filmfans aus Heiligenhaus hatte das Ganze nicht davon abgehalten, am Freitag, 14. Juli, den Weg hügelan durch den Wald zum Meiersberg zu nehmen. In diesem Jahr sind sie bei den Filmschauplätzen am Meiersberg wieder gern gesehen. Im Jubiläumsjahr der Landes-Reihe, sie wird 25 Jahre alt, ist der Film „Top Gun - sie fürchten weder Tod noch Teufel“ mit Tom Cruise zu sehen. Ein Film, der bekanntlich nur sehr bedingt mit Segelflieger-Ruhe zusammenzudenken ist und eben trotzdem irgendwie eine Beziehung zum Kino-Ort hat. „Wer das Gefühl zu fliegen selbst erleben will, kann vorab Motorflüge buchen, wer am Boden bleibt, wird mit Musik auf den Abend eingestimmt“, versprechen die Organisatoren von Filmschauplätze NRW.