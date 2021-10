Ratinger WC-Anlagen : Alte Markttoilette im November saniert

Ratingen Noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Herren müssen weiterhin auf die Damentoilette ausweichen. Doch in wenigen Wochen soll die gesamte Maßnahme abgewickelt sein, so die Stadt. Es sind Mehrkosten entstanden.

Die Ratinger sind sich einig. Der Marktplatz ist einzigartig, sehenswert und ein echtes Schmuckstück. Die Toilette am Markt ist es nicht. Im Gegenteil: Der Zustand war einfach untragbar. Wer mal dringend musste und die Stufen hinabstieg, den überkam angesichts der Optik des Verfalls und der Gerüche das kalte Grausen. Politik und Verwaltung haben sich über Jahre hinweg die Köpfe heiß geredet: schließen, sanieren, schließen, sanieren. Was denn nun?

Die gute Nachricht: Seit Wochen tut sich etwas. Das Herren-WC ist gesperrt mit dem Hinweis, dass man die Damen-Toilette aufsuchen könne. Am dortigen Treppeneingang hängt in der Tat der Hinweis, dass Damen und Herren dieselbe Anlage nutzen können – was zu ungewöhnlichen Situationen führt: Eine Dame, die einem Mann auf der Treppe begegnete, rief dem Herrn resolut zu, dass er am falschen Ort sei. Der antwortete, dass er genau richtig sei, denn es stehe ja auf dem Schild, dass er als Mann das Damen-WC benutzen dürfe.