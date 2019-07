Ratingen : Mehrgenerationentreff ist vorbildlich

Leiterin Barbara Buscher-Sander und Mitarbeiterin Barbara Slotta-Meermann (rechts) in der Cafeteria des Mehrgenerationentreffs. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nach und nach sollen die städtischen Seniorentreffs umgebaut werden. In Tiefenbroich hat das neue Zeitalter begonnen. Der Treff füllt sich mit Leben.

Die Damen der Hula-Tanz-Gruppe üben in bunten Kleidern im Bewegungsraum des neuen Mehrgenerationentreffs an der Sohlstättenstraße noch einmal vor der anstehenden Sommerpause. Der Treff erwacht nach und nach zum Leben. Leiterin Barbara Buscher-Sander ist zufrieden mit den ersten Wochen. Doch noch sind alle in der Findungsphase – Mitarbeiter und Besucher.

Denn ohne Letztere geht es nicht, meint auch Beigeordneter Harald Filip, zuständig unter anderem für den Bereich Soziales. Die Bedürfnisse älterer Menschen haben sich geändert „und sie sind selbstbewusster geworden“, sagt er. Dass heißt: Sie melden ihre Wünsche an. Das können sie auch nach vor, beispielsweise beim monatlichen Frühstückstreffen, das jeden vierten Donnerstag im Monat unter dem Motto „Hallo Nachbarn in Tiefenbroich“ im Treff stattfindet. Außerdem plant Buscher-Sander eine Postkarten-Aktion. Darauf können Tiefenbroicher ihre Wünsche schriftlich notieren.

Info Zugang derzeit nur über Marienstraße Adresse Sohlstättenstraße 33 c. Wegen der Bauarbeiten ist der Eingang derzeit nur von der Marienstraße aus über den Zuweg neben der Marien-Kirche möglich. Öffnungszeiten Montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 17 Uhr. Geplant Gesunde Ernährung im höheren Alter mit Vorträgen sowie Kochen mit dem Wok. Kontakt Telefonisch unter 02102 550-5095.

So einige Gruppen haben sich schon an der Sohlstättenstraße eingerichtet. Zwei Mal in der Woche kommt der Ratinger Bridge Club vorbei, montags um 17 Uhr und mittwochs ab 14.30 Uhr. Dienstags ab 9.15 Uhr treffen sich strickende Damen, und alle zwei Wochen donnerstags probt der Shanty Chor. Neue Sänger sind übrigens willkommen.

„Es kommen aber auch viele Tiefenbroicher bei ihrer Runde durchs Dorf einfach mal ins Haus“, sagt Barbara Buscher-Sander. Beispielsweise auf eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen. Von Montags bis donnerstags hat das Haus von 9 bis 17 Uhr, freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet und während dieser Zeit auch die Cafeteria. Hier können sich die Besucher auch über das wöchentliche Programm informieren, das Gesellschaftsspiele, Canasta und Skat oder Sitzgymnastik beinhaltet. Aber Barbara Buscher-Sander ist offen für alles Neue.

Harald Filip sieht das Angebot in einer ständigen Entwicklung. Und es dient als Vorbild für die anderen städtischen Seniorentreffs, die nach und nach in Mehrgenerationentreff s umgebaut werden sollen. Einen Zeitplan dafür gibt es allerdings noch nicht. Als nächstes steht der Mehrgenerationentreff Alte Feuerwache an, der mit dem dortigen Wohnprojekt abgestimmt werden soll. In Tiefenbroich geht es derweil mit der Gestaltung des Außengeländes weiter. Der Vorplatz wird gepflastert, die Terrassen sind so gut wie fertig. Dort sollen nach den Sommerferien die Besucher unter großen Sonnenschirmen sitzen können. Außerdem wird es einen schattigen Boule-Platz geben. Zudem lassen sich die Terrassen auch als Außenbühnen nutzen, als Auftrittsfläche oder auch für sportlichen Entspannungsübungen wie Qi Gong.